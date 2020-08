O Tribunal Arbitral do Desporto rejeitou a providência cautelar do V. Setúbal, o que confirma que será o Portimonense a competir na Liga na próxima época, sabe o Maisfutebol.

O clube sadino já foi sido notificado da decisão, tal como a equipa algarvia, que tinha descido desportivamente, mas que acaba por alcançar a permanência na secretaria, devido a alegados incumprimentos do clube sadino.

Recorde-se que no final de julho, em comunicado, a Liga informou que não admitiu as candidaturas do V. Setúbal e do Desp. Aves, devido ao incumprimento de critérios financeiros. No caso dos sadinos, verificou-se um incumprimento em três pontos referentes ao critério financeiro.

O Vitória foi o único dos clubes que recorreu da decisão, inicialmente vendo o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol (FPP), que se declarou «incompetente» para julgar o caso.

De referir que o sorteio do campeonato está agendado para esta sexta-feira e será feito, agora, sem asteriscos relativos à incerteza de qual dos clubes iria competir na Liga.

[artigo atualizado]