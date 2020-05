A utilização do Estádio do Bonfim para os jogos em casa do V. Setúbal foi aprovada, sabe o Maisfutebol.

Passam assim a ser 15 os palcos onde se vai jogar nesta retoma do futebol após a pausa provocada pela pandemia da Covid-19.

A oficialização da aprovação da casa do V. Setúbal deverá ser feita pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), mais tarde.

Sendo assim, apenas os recintos de Belenenses, Santa Clara, Moreirense e Famalicão não receberam luz verde, pelo menos até ao momento.

Lista dos 15 estádios autorizados a receber jogos no regresso da Liga:

Cidade do Futebol

Estádio do Bessa

Estádio Capital do Móvel

Estádio Cidade de Barcelos

Estádio do Clube Desportivo das Aves

Estádio D. Afonso Henriques

Estádio do Dragão

Estádio João Cardoso

Estádio José Alvalade

Estádio do Marítimo

Estádio Municipal de Braga

Estádio do Rio Ave FC

Estádio do Sport Lisboa e Benfica

Portimão Estádio

Estádio do Bonfim

