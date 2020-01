A Liga Portugal confirmou ter recebido o pedido de adiamento do jogo do Vitória de Setúbal frente ao Sporting, da 16.ª jornada do campeonato.



Os sadinos pediram que o encontro fosse adiado devido a um surto gripal que afetou a maioria do plantel, mas os leões recusaram fazê-lo por questões relacionadas com a calendarização.



Face à falta de entendimento entre ambos os emblemas, o organismo que tutela o futebol português refere que não é possível adiar a partida.





O comunicado da Liga



«A Liga Portugal informa que recebeu o pedido de adiamento, remetido pelo Vitória FC, do jogo desta equipa com o Sporting CP, a contar para a jornada 16 da Liga NOS, por surto gripal no seu plantel.

O Sporting CP fez chegar à Liga Portugal a sua oposição ao adiamento.

Tendo a Liga Portugal diligenciado junto dos dois clubes com vista à solução da questão e verificando que estes não chegam a um consenso, o adiamento não está em condições de ser determinado.»