O V. Setúbal terminou a primeira metade da Liga com 22 pontos e no oitavo lugar da prova (ex-aequo com o Gil Vicente).

Esta é a melhor pontuação dos sadinos em mais de uma década, sendo preciso recuar até 2007/08 para encontrar uma melhor campanha numa primeira volta.

À época, a equipa então orientada por Carlos Carvalhal (que viria a conquistar a Taça da Liga) chegou a esta fase do campeonato com 24 pontos, mas com o extra de tê-lo conseguido em 15 jornadas, já que a competição tinha na altura 30 jornadas. Nesse ano, o V. Setúbal concluiu a Liga com 45 pontos e no sexto lugar, o melhor dos últimos largos anos.

Como foi referido, este é o melhor registo dos setubalenses desde 2007/08, mas houve mais duas vezes em que concluíram a primeira volta com os mesmos 22 pontos: 2016/17 e 2015/16, sendo que nesta última época verificou-se uma quebra acentuada na segunda metade do campeonato, na qual o Vitória somou apenas oito pontos e evitou a despromoção por apenas um ponto.

É isso que a equipa de Julio Velázquez quer evitar: sobressaltos numa época que até nem tem sido totalmente pacífica e que já teve mudanças de treinadores e de direção.