O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu Zequinha com três jogos de castigo na sequência da expulsão do jogador do V. Setúbal no jogo com o Rio Ave.

O extremo sadino foi admoestado com o cartão vermelho direto após entrada dura sobre Carlos Mané. A somar à pena de um jogo pela expulsão, Zequinha viu serem-lhe aplicado mais dois jogos pelas por «injúrias e ofensas à reputação do árbitro».

O jogador do V. Setúbal vai assim falhar por castigo as partidas com o V. Guimarães, o Paços de Ferreira e o Desportivo das Aves.

Outras das baixas da equipa de Julio Velázquez para o próximo jogo é Makaridze, que atingiu uma série de cartões.

Além dos jogadores do V. Setúbal, Rúben Dias e Gabriel (Benfica), bem como o portista Sérgio Oliveira falham a próxima jornada por motivos disciplinares.