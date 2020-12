Carlos Silva, único candidato à presidência do Vitória de Setúbal às eleições que se realizam na segunda-feira, admitiu que o clube vive uma situação complicada e que não tem «soluções mediatas» para resolver os graves problemas do emblema que vai pela terceira vez a votos em 2020.

«O Vitória vive uma situação extremamente difícil. Não há milagres e, por isso, não temos soluções imediatas. Estamos a trabalhar para as encontrar e podemos prometer apenas muito trabalho e vontade em encontrar soluções», afirmou Carlos Silva, jurista de 61 anos e dirigente ligado ao andebol do Vitória, citado pela Lusa.

Consciente das dificuldades que vai encontrar, Carlos Silva, sócio do clube há 52 anos, não fecha por isso a porta a quem se apresente em condições de liderar os sadinos.

«Que fique bem claro que se alguém tiver uma solução efetiva e imediata para o Vitória, avance. Não criaremos obstáculos», disse, não duvidando de que o futuro do clube tem na Câmara Municipal e na cidade de Setúbal um «papel importante»

«Estou a tentar as soluções para poder ajudar todas as situações dos funcionários do clube, incluindo a SAD, equipa de futebol, de andebol e os funcionários do clube. Tudo o que está em atraso estamos a procurar soluções com os nossos possíveis investidores», disse.

As eleições realizam-se entre as 9 horas e as 21 horas de segunda-feira, na sala do Bingo, no Estádio do Bonfim.