O V. Setúbal anunciou que Alexandre Santana é o treinador que vai orientar a equipa que competirá esta época no Campenato de Portugal.

O técnico, de 42 anos, estava nos sub-19 da equipa sadina.

Rúben Conceição (Treinador Adjunto), João Nicolau (Treinador Adjunto), Hugo Grosso (Treinador Adjunto), Ricardo Cavaco (Preparador Físico), Diego Silva (Treinador de Guarda Redes) e João Gato (Observador/Analista) completam a equipa técnica do V. Setúbal, que foi impedido de participar nas competições profissionais na próxima época e caiu diretamente do primeiro para o terceiro escalão do futebol português.