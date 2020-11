Os jogadores do V. Setúbal fizeram um protesto simbólico antes do jogo com o Moura, a contar para o Campeonato de Portugal.

Com salários em atraso há vários meses, uma situação que está a afetar também outros funcionários do clube, os jogadores mostraram em campo uma tarja na qual exigiam respeito.

Depois disso, o árbitro apitou para o início da partida e os jogadores do emblema sadino permaneceram estáticos durante um minuto. A equipa do Moura, que é treinada por Bruno Ribeiro, ex-jogador e treinador do V. Setúbal, limitou-se a trocar a bola no meio-campo defensivo durante esse tempo.

Recorde-se que o plantel principal do V. Setúbal já fez greves aos treinos no sentido de pressionar Paulo Rodrigues, recém-eleito presidente do clube, a resolver uma situação que já atingiu contornos dramáticos para alguns jogadores e, sobretudo, outros funcionários do clube.

Na semana passada, a equipa reuniu com Joaquim Evangelista para recorrer ao Fundo de Garantia Salarial do Sindicato dos Jogadores. O movimento «Do Futebol para a Vida», iniciativa criada no início da pandemia de covid-19 para ajudar atletas em dificuldades, também entrou em cena para ajudar os colaboradores do clube, tendo recolhido donativos nesse sentido.