O plantel do Vitória de Setúbal está a cumprir isolamento profilático, depois de terem sido detetados dois casos de covid-19.

A informação foi adiantada pela direção do emblema sadino, em comunicado, após comunicação com as autoridades de saúde.

O jogo com o Juventude, agendado para este domingo e referente à segunda jornada do Campeonato de Portugal, foi adiado.

De referir que o Vitória também teve o jogo da ronda inaugural do terceiro escalão, com o Moura, adiado.