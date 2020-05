O Estádio do Bonfim, casa do V. Setúbal, recebeu parecer favorável das autoridades de saúde para o regresso da Liga, tal como o Maisfutebol tinha avançado ao princípio da tarde desta quinta-feira.

Em comunicado, a Liga informa que a Autoridade Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo deu luz verde à utilização do recinto dos sadinos, que é assim o 15.º autorizado a receber jogos da Liga.

Recorde-se que o Moreirense pediu recentemente uma vistoria ao estádio.

Lista dos recintos aprovados:

Cidade do Futebol

Estádio do Bessa

Estádio Capital do Móvel

Estádio Cidade de Barcelos

Estádio do Clube Desportivo das Aves

Estádio D. Afonso Henriques

Estádio do Rio Ave FC

Estádio do Dragão

Estádio João Cardoso

Estádio José Alvalade

Estádio do Marítimo

Estádio Municipal de Braga

Estádio do Sport Lisboa e Benfica

Portimão Estádio

Estádio do Bonfim