Vitória Setúbal
Há 2h e 14min
Mau tempo provoca estragos no estádio e pavilhão do V. Setúbal
Ventos fortes arrancaram cadeiras, telhas e derrubaram estruturas
A passagem da depressão Kristin por Portugal continental causou também estragos no Estádio do Bonfim, em Setúbal.
Os fortes ventos derrubaram estruturas e arrancaram cadeiras do recinto do histórico clube sadino, além de terem arrancado telhas do Pavilhão Antoine Velge, situado no complexo desportivo.
O V. Setúbal informou que o levantamento dos danos já foi feito quer pelo clube, quer pela câmara municipal e fez um apelo à ajuda de voluntários para que as reparações e limpezas necessárias sejam concluídas o mais rapidamente possível.
