A passagem da depressão Kristin por Portugal continental causou também estragos no Estádio do Bonfim, em Setúbal.

Os fortes ventos derrubaram estruturas e arrancaram cadeiras do recinto do histórico clube sadino, além de terem arrancado telhas do Pavilhão Antoine Velge, situado no complexo desportivo.

O V. Setúbal informou que o levantamento dos danos já foi feito quer pelo clube, quer pela câmara municipal e fez um apelo à ajuda de voluntários para que as reparações e limpezas necessárias sejam concluídas o mais rapidamente possível.