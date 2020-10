O V. Setúbal vai este domingo a eleições para decidir o nome do presidente que vai liderar os destinos do clube no mandato 2020-2023.

Ao ato eleitoral apresentaram-se três listas: Vítor Hugo Valente, ex-presidente dos sadinos, encabeça a lista A, concorrendo com Paulo Rodrigues (B) e Nuno Soares (D). Os três procuram suceder a Paulo Gomes, cuja direção em funções desde janeiro deste ano renunciou em setembro após confirmada a queda administrativa para o Campeonato de Portugal.

Vítor Hugo Valente, líder dos setubalenses entre 2017 e o princípio deste ano, foi o primeiro dos candidatos a formaçizar a candidatura. «Propus-me, com a equipa que está comigo, a salvar a SAD e consequentemente salvar o clube. O objectivo é trazer o Vitória à Liga em dois anos», apontou, citado pela Lusa, referindo que conta para esse objetivo com o apoio do grupo de Gérard Lopez, proprietário do Lille, que já o tinha apoiado nas eleições anteriores.

«O investidor é deste mesmo grupo. Claro que a lei impede que Gérard Lopez, que adquiriu recentemente a SAD do Boavista, venha a adquirir em nome próprio a SAD do Vitória, mas há muita maneira de fazer as coisas e há pessoas próximas e empresas gigantes. É este o caminho, esta pessoa traz credibilidade e propôs-se, mais uma vez, a ajudar o Vitória», acrescentou.

Para Vítor Hugo Valente, são prioridades a resolução dos salários em atraso dos funcionários do clube e a realização de uma Assembleia-Geral para que os sócios se pronunciem sobre o futuro que pretendem para o futebol profissional. «Vou ter de falar com os funcionários e jogadores que estão numa situação calamitosa. Já dei também indicações ao nosso candidato a presidente da mesa da AG para, tão rápido quanto possível, convocarmos uma Assembleia-Geral para que os sócios decidam se querem que o investidor que temos participe no capital da SAD para podermos recolocar o Vitória na Liga», vincou.

Líder da lista B, Paulo Rodrigues entende ser o sócio do V. Setúbal melhor preparado para tirar o clube de uma situação que avalia de «terrível». «O Vitória precisa de uma mudança drástica. Se já tinha, e com muito orgulho, ajudado várias vezes o Vitória a poder permanecer na Liga, não era agora, numa altura em que mais precisa, que ia virar as costas. Quero reorganizar o Vitória, dar-lhe futuro a curto, médio e longo prazo, quero restituir o respeito e a grandeza pelo clube», referiu também citado pela Lusa.

«O Vitória não pode continuar a ser gerido e conduzido de forma amadora, e eu e a minha lista somos, sem dúvida, a que mais conhecimentos, experiência e profissionalismo tem em todas as áreas. Queremos reverter as dívidas, apostar na formação enquanto pilar estratégico fundamental e aproveitar da melhor maneira os investidores/parceiros que temos connosco», disse o candidato que apostou em Bento Valente, homem que exerceu funções na Academia do Sporting, para coordenar o futebol de formação dos sadinos.

Paulo Rodrigues prometeu avançar com a construção da Academia Mourinho Félix e devolver o clube à Liga com a ajuda de vários parceiros. «Tenho assegurados três investidores/parceiros: um para o clube, um para a SAD e um para a Academia Mourinho Félix. Um dos nossos maiores parceiros para a SAD chama-se Fund Box [Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, sediada em Lisboa]», avançou.

A lista C é encabeçada por Nuno Soares, empresário setubalense que presidiu à Comissão de Auditoria do V. Setúbal. Refere que se apresenta a sufrágio por não se rever nas outras duas candidaturas apresentadas. À imagem dos associados, sublinha. «Percebi que a maioria dos sócios não se identificava com nenhuma das duas listas. Apresentamo-nos a eleições, evitando que as mesmas estejam limitadas a duas opções que, claramente, não refletem a maioria do eleitorado», explicou.

Para Nuno Soares, ex-árbitro de futebol, os salários dos funcionários e da estrutura de futebol são questões «prioritárias» a resolver, bem como a estabilização da área financeira do clube.

«É fundamental para o Vitória e a SAD cumprirem os PER em curso. Para isso, há que criar parcerias para dar sustentabilidade à SAD. Temos parceiros credíveis dispostos a, junto connosco, trabalhar na resolução dos problemas e com grande capacidade de investimento», afirmou, citado pela Lusa, sem revelar os nomes dos investidores, mas detalhando um pouco mais as fases do projeto que pretende seguir até 2023.

«Em primeiro lugar, estabilização imediata porque há necessidade de dinheiro para estabilizar salários e contas que há para pagar. Depois, auditoria do clube – da qual sou presidente da Comissão de auditoria – que tem de ser feita por se tratar de um instrumento de gestão. Em terceiro lugar, o Vitória tem de ser recuperado em termos de instalações, na relação com os sócios e na ligação aos jovens e na imagem que tem na cidade», frisou.

O V. Setúbal vai a eleições neste domingo entre as 08h00 e 22h00 no pavilhão Antoine Velge.