O V. Setúbal anunciou esta quinta-feira a rescisão de contrato, por mútuo acordo, com Nabil Ghilas. O antigo avançado, que passou, entre outros, pelo FC Porto, chegou no início da temporada ao clube sadino e desde então efetuou 19 jogos, tendo apontado cinco golos. Depois de ter deixado o FC Porto, e antes de chegar no início desta temporada ao V. Setúbal, Ghilas passou por Córdoba e Levante (Espanha), mais Gaziantepspor e Goztepe (Turquia).

«O Vitória Futebol Clube vem por este meio comunicar a rescisão do contrato do jogador Nabil Ghilas. A antecipação da cessação do vínculo foi formalizada por mútuo acordo e terá efeitos imediatos. O Vitória Futebol Clube agradece ao jogador o contributo que deu ao clube durante a presente época, desejando-lhe as melhores felicidades a nível pessoal e profissional», pode ler-se no comunicado publicado pelo clube na página oficial na internet.