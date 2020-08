O V. Setúbal informou ter chegado a entendimento com Hélder Guedes para a revogação do contrato do jogador.

«A vida pessoal do atleta e a estratégia definida pelo clube revelaram-se fundamentais para este desfecho», justificou o clube setubalense em comunicado.

O avançado de 33 anos deixa os sadinos ao fim de uma época e depois de 21 jogos e seis golos, o melhor registo goleador da equipa.

«Hoje termino a minha ligação com o Vitoria Futebol Clube, guardo com muito carinho todos os momentos que que vivi neste grande clube. Quero agradecer a todos os vitorianos pelo apoio e carinho que sempre me ofereceram. Também um agradecimento especial aos meus colegas, staff e direcção que me apoiaram durante toda a época. Obrigado», escreveu Guedes numa mensagem de despedida publicada no Instagram.