José Semedo anunciou esta segunda-feira o final da carreira profissional como futebolista, ele que atualmente representava o Vitória de Setúbal.

Em conferência de imprensa, o defesa/médio de 38 anos destacou o dia em que assinou pelos sadinos como o melhor momento da carreira.

«Termino a carreira com as cores com que sempre sonhei. Cumpri um sonho, é a minha cidade, o clube do meu coração. Esta é a alegria que fica. Não é um adeus, é um até já. Preciso de recompor-me como homem, como pessoa. Sinto que neste momento não estava a 100 por cento emocionalmente», disse ainda, visivelmente emocionado.

Semedo, refira-se, estava no Vitória desde 2017. Esta época, fez um golo e duas assistências em 17 jogos.

Antes, representou o Sheffield Wednesday, o Charlton, o Cagliari, Feirense e o Casa Pia. Semedo formou-se no Sporting, mas nunca chegou a estrear-se na equipa principal dos leões.

Pela Seleção Nacional, esteve presente no Euro de sub-17, em 2002, e nos Euros de sub-21 de 2006 e 2007.