Agora é oficial. O Vitória de Setúbal, emblema histórico do futebol português, vai disputar a 2.ª divisão distrital de Setúbal, a última daquele distrito, por falta de licenciamento na Liga 3 ou Campeonato de Portugal. Em causa, estão problemas financeiros.

A direção do Vitória de Setúbal revelou a inscrição e disse estar em negociações com um investidor inglês que se propõe assumir a dívida do clube, em Assembleia Geral.

A reunião com os sócios aconteceu na segunda-feira à noite, no pavilhão Antoine Velge. Segundo a agência Lusa, foi explicado que a contrapartida deste negócio será a implementação de um projeto imobiliário nos topos Norte e Sul do Estádio do Bonfim, que dará lugar a um novo recinto.

A direção estabeleceu ainda o objetivo de levar os sadinos à I Liga em cinco ou seis anos. Falta a mudança ser aprovada pelos sócios em Assembleia Geral.

O advogado David Leonardo, presidente da mesa da Assembleia Geral (MAG) dos vitorianos, considera que a proposta apresentada é a melhor solução encontrada para salvaguardar os interesses do clube.

«Chegou-se à conclusão que a parceria com o investidor Hugo Pinto não é mais viável. Teve de se encontrar um novo parceiro. A direção do clube apresentou uma solução que nos parece interessante e que nos dá garantias de ser um projeto que vai permitir viabilizar o plano de recuperação do clube», disse.

«Além da questão financeira, ao mesmo tempo, a entrada de um novo investidor permitirá ter um projeto desportivo à altura do que o Vitória pretende, procurando chegar num curto espaço de tempo às divisões a que pertence», referiu David Leonardo.