O Vitória de Setúbal emitiu um comunicado, nesta quarta-feira, sobre as notícias que adiantam uma possível fusão entre o histórico clube português e o Canelas 2010, que foi despromovido da Liga 3 para o Campeonato de Portugal. Os vitorianos deviam seguir o caminho contrário, na temporada 2024/25, mas não obtiveram licença para atuar na Liga 3.



«Perante as notícias vindas a público acerca da SAD criada pelo Canelas 2010, vem a direção do VFC sublinhar que quem manda no Vitória são os sócios e que serão os sócios a decidir qual a solução a adotar com vista à continuidade deste enorme, histórico e muito honroso Clube», comunicou a direção, não rejeitando essa possibilidade.



«Afirmar coisa diferente e dar como assente qualquer espécie de compromisso da direção é pura leviandade, especulações e/ou meras intenções de criar ruído e dificultar o complexo e extremamente importante processo que se está a desenvolver. Este assunto será resolvido, como é apanágio dos atuais órgãos sociais, em Assembleia Geral, já agendada», culminou o Vitória de Setúbal.

No mesmo dia, o clube convocou os sócios para uma Assembleia Geral Extraordinária, no dia 22 de julho, pelas 20h30, no Pavilhão Antoine Velge. O único ponto na ordem de trabalhos: «análise das decisões dos órgãos da Federação Portuguesa de Futebol sobre a inscrição da Equipa de Futebol da VFC SAD nos campeonatos nacionais (Liga 3 e Campeonato de Portugal) – esclarecimentos e definição das medidas a tomar.»