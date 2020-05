Os jogadores, equipa técnica e ‘staff’ do V. Setúbal tiveram testes negativos no segundo rastreio à covid-19, realizado na sexta-feira.

O anúncio foi feito este domingo pelos sadinos em comunicado publicado no site oficial, onde dão conta do resultado dois dias depois de realizada a segunda ronda de testes ao novo coronavírus no Estádio do Bonfim, onde a equipa orientada por Julio Velázquez recomeçou os trabalhos, de forma individualizada, na última segunda-feira.

O facto de nenhum elemento do plantel estar infetado, faz com que o V. Setúbal, atual 12.º classificado do campeonato, com 28 pontos em 24 jornadas, considere que a primeira etapa do regresso aos treinos foi concluída com sucesso e assim o plantel sadino poderá entrar na nova fase de trabalho e iniciar as sessões coletivas já esta segunda-feira, pelas 9 horas, no Estádio do Bonfim.

«Neste momento em que a saúde e a segurança são a principal prioridade, o Vitória FC irá manter um protocolo de contingência apertado, seguindo todas as regras decretadas no plano de retoma», refere o comunicado do Vitória de Setúbal.

O regresso da Liga foi definido pelo governo para 30 e 31 de maio, com jogos à porta fechada, mas a retoma da competição depende ainda do aval por parte da Direção-Geral da Saúde.