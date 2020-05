No dia em que o Estádio do Bonfim foi alvo de uma vistoria da Liga para avaliar se preenche os requisitos da DGS para a retoma das competições, o presidente do V. Setúbal mostrou-se confiante de que a equipa poderá jogar em casa.

« Jogarmos na Cidade do Futebol é uma possibilidade, mas, muito sinceramente, depois daquilo que se passou hoje aqui no Bonfim, duvido que aconteça», referiu Paulo Gomes num comunicado enviado aos órgãos de comunicação social.

O dirigente dos sadinos refere que a vistoria correu «muito bem» e que os sinais passados foram positivos. «É um estádio antigo, é verdade, não tem as condições que todos gostaríamos que tivesse, estamos a trabalhar para as melhorar, mas há um facto que é inegável: o Bonfim, neste momento, tem as condições que a Direção Geral de Saúde pede», aponta.

Paulo Gomes pede que se forem identificadas exigências que o V. Setúbal não cumpra, que esta sejam reportadas ao clube para que estas sejam solucionadas a tempo do reatamento da competição. Ainda assim, diz que o clube vai respeitar a decisão que for tomada. «O Vitória é de Setúbal e vamos lutar para que continue a jogar em Setúbal. Não quer isto dizer que vamos colocar algum entrave ao retomar do campeonato, até porque essa sempre foi uma batalha nossa e vamos jogar, independentemente da decisão que for tomada.»