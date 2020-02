Julio Velázquez, treinador do V. Setúbal, depois da derrota consentida diante do FC Porto (0-4), no Estádio do Bonfim, em jogo da 19.ª jornada da Liga:

[Estratégia do Vitória falhou?]

- O FC Porto foi muito superior, não fizemos um jogo excelente, não entrámos bem no jogo, nem a nível da organização, nem em nenhum sentido. Não estivemos bem do princípio ao fim. Se não atacas bem, defendes ainda pior. Hoje não fomos capazes de fazer quatro ou cinco passes consecutivos. A única vez que o fizemos, deixámos o Mansilla diante a baliza adversária. Depis não fomos reativos no momento da perda de bola, não trabalhamos ao nível defensivo de forma organizada. Não atacamos bem e não defendemos bem. Ainda assim, como o 0-0 tivemos a situação de Mansilla. Depois consentimos dois golos por falta de atenção. O priemiro é uma situação controlável, o segundo é total falta de atenção.

- Depois na segunda parte, tentámos, tentámos, mas sofremos o terceiro golo e o jogo não teve mais história.

- Estamos a fazer uma época muito boa, com uma boa dinâmica. Hoje não tinha problemas em perder por 0-6, desde que tivesse uma equipa com identidade, com personalidade, mas não fomos uma equipa reconhecível e, assim, ficou chateado. É normal ter dias maus, hoje foi um dia mau.

[Esperava que Marega fosse titular? Ficou surpreendido?]

Não, sinceramente não. Sabíamos que eles podiam jogar em 4x4x2 ou 4x3x3, mas o mais normal era que jogassem em 4x4x2. Não fiquei surpreendido. Como tinha dito na antevisão, não se pode falar em crise em equipas com este nível. Imagino que tenham ficado chateados por terem perdido a Taça da Liga, mas depois ganharam ao Gil Vicente e, agora a nós, e bem ganhado. Eles têm muitos bons jogadores. Se tivéssemos tido a personalidade e a intensidade de outros dias podíamos ter feito muito mais.