Júlio Velázquez, treinador do V. Setúbal, depois do empate na visita a Portimão (0-0), no jogo de abertura da 23.ª jornada da Liga:

- Foi cem por cento um ponto ganho frente a um adversário muito difícil e que no início da época tinha um plantel para ficar na parte mais acima da tabela e para lutar por posições perto da Liga Europa. Mas também sabemos que quando entramos numa dinâmica negativa, depois não é fácil. Mas a qualidade está lá e sabíamos que ia ser um jogo extremamente difícil e complicado e adaptamos muito bem para tentar ganhar o jogo. Estivemos melhor na segunda parte, em que fizemos uma mudança e depois de tentar tudo para ganhar temos que valorizar este ponto porque a realidade é que o Portimonense luta connosco para a manutenção e assim mantemos a distância. Estou orgulhosos dos meus jogadores e do trabalho que fizeram hoje.

- Jogamos sempre para tentar ganhar. A primeira parte custou-nos um pouco, mas depois trocamos situações de ataque posicional em vertical e tivemos ocasiões de sobra para vencer. Lembro-me da situação do Éber (Bessa) e a grandíssima defesa do Gonda. Ficaria mais satisfeito com os três pontos mas temos que ser inteligentes e racionais e ficamos agora numa situação confortável pois nesta altura da época não é fácil conseguir pontos, ainda mais no nosso contexto e com o calendário que temos, em que nos últimos oito jogos jogamos três em casa e dois deles contra o FC Porto e o Sporting.

[Sobre a lesão de João Meira]

- Foi para o hospital fazer um raio X. A forma como saia o sangue foi complicado, não sabemos se terá partido o nariz ou algum problema numa veia. É uma pena porque é uma pessoa maravilhosa e um profissional cinco estrelas.