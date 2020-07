Lito Vidigal destacou o «equilíbrio» do Vitória de Setúbal no determinante triunfo sobre o Belenenses (2-0), na última jornada da Liga, que salvou a equipa sadina da despromoção. Depois de ter ficado irritado com os empurrões dos jogadores no relvado, o treinador apareceu na sala de imprensa com a sua tranquilidade habitual.

[O presidente do Vitória diz que o Lito foi a escolha certa para esta altura da época. É para continuar?]

- Os objetivos eram muito difíceis. Tivemos aqui um desafio muito difícil, quase a roçar a loucura. Foi um momento muito difícil da época, mas aceitámo-lo porque acreditámos que era possível e por respeito à instituição. O que tinha em mente desde o primeiro dia, era preparar a equipa para este momento. Mas isto também foi mérito dos jogadores, deram tudo o que podiam. Esta manutenção também é para os adeptos. Sentimos sempre a energia que eles foram passando.

[Futuro? O Lito vai continuar?]

- No meio disto tudo vamos falar disso? Não é altura de falar nisso, nem convém. Foi uma época difícil, muito dura, agora há que respeitar este momento.

[Chegou ao intervalo a vencer por 1-0 e com um golo anulado. O que disse aos jogadores?]

- Disse ao intervalo o mesmo que disse no início do jogo, tínhamos de continuar equilibrados. Coletivamente essa foi a minha mensagem ao intervalo.

[O Lito nas conferências é sempre uma pessoa calma, como viveu aquela reta final do jogo?]

- Eu nunca perco a calma, às vezes tenho de gritar para passar as mensagens aos jogadores. São momentos difíceis, estamos a jogar uma época, estávamos a jogar a vida do clube e, quando é assim, a responsabilidade é maior do que nós próprios. Nesses momentos tento esquecer-me de mim próprio e pensar no Vitória. Foi essa a mensagem que também passei aos jogadores. Tínhamos de pensar só em nós e continuar equilibrados.