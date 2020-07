Meyong, treinador do V. Setúbal, em declarações aos jornalistas após a derrota com o Paços de Ferreira por 3-2 no Bonfim:

«Futebol é assim. Tudo pode acontecer. Ninguém estava a espera deste resultado. Temos de esquecer o que aconteceu e seguir em frente. Estamos numa situação que não é boa e temos de melhorar rapidamente.»

[12 jogos consecutivos sem ganhar e adeptos em protestos]

«Têm o direito de exigir. Os adeptos querem resultados e nós temos a obrigação de dar esses resultados. O Vitória não é um clube pequeno. Esta pressão tem de ser usada para crescer. Cabe-nos melhorar a situação e ganhar jogos. Hoje não foi possível, tentámos, fizemos uma segunda parte para esquecer.

Mas pela forma como os jogadores sentiram esta derrota, acho que o próximo jogo vai ser melhor.»

[Jogo contra o Desp. Aves na quarta-feira, com Meyong?]

«Eu estou aqui a dirigir a equipa. Até chegar alguém, alguém te de estar aqui. E eu estou aqui como todo o gosto. O resto não é comigo.»