Paulo Gomes, presidente do Vitória de Setúbal, afirmou que irá até às últimas consequências para defender os interesses do clube sadino, após o Desportivo das Aves ter anunciado que vai faltar ao jogo com o Portimonense na última jornada da Liga.

Em declarações à Lusa, o dirigente sadino disse estar «expectante» e «atento» ao desenrolar desta situação, numa altura em que vários clubes, entre eles o Portimonense e Vitória de Setúbal, estão envolvidos na luta pela permanência.

«Se o Aves decidir não ir a Portimão, há uma infração grave e terá de ser eliminado de todos os jogos que fez até agora. Não pode no último jogo usufruir de uma posição para beneficiar o Portimonense, com todo o respeito que tenho pelo clube. Vamos esperar para ver, com a certeza de que o Vitória, juridicamente, vai defender os seus interesses até ao limite», prometeu.

Caso se confirme a falta de comparência do Desportivo das Aves no jogo da última jornada da Liga, em Portimão, conforme anunciado em comunicado pelo clube avense como forma de «salvaguardar a transparência na luta pela permanência», as consequências são óbvias para o dirigente do Vitória de Setúbal.

«Se houver uma falta de comparência do Aves com o Portimonense, o Aves terá, segundo os regulamentos, de ficar com zero pontos, perdendo todos os que adquiriu até agora. Isso seria a verdade desportiva, mas, às vezes, no futebol português a verdade desportiva não é bem aquilo que gostaríamos que fosse», referiu.

Paulo Gomes considera que «esta é mais uma novela do futebol português» e não tem dúvidas de que a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, organismo que rege a competição, tem de intervir.

«De qualquer forma, estou expectante para saber o que vai acontecer. Esta é mais uma novela do futebol português e a Liga terá de ter uma palavra a dizer. Como sabemos tem sido um campeonato atípico com a covid-19 a atrapalhar e a pará-lo durante mais de dois meses e com os clubes a não terem os seus adeptos nos estádios», lembrou.

Apesar de assegurar estar atento ao desenrolar do processo, o presidente do Vitória de Setúbal garantiu que no Bonfim ninguém faz contas às consequências que uma eventual falta de comparência do Aves poderá ter na classificação. O dirigente sublinhou que o foco do grupo são os dois duelos que restam disputar até ao final da prova.

«O Vitória tem o foco nos dois jogos que nos faltam. É assim que a verdade desportiva nos ensina de que forma nos vamos manter na Liga. O nosso foco é o Sporting e o Belenenses e é para isso que nos estamos a preparar para poder ficar na I Liga com a dignidade que o Vitória tem como clube e instituição», vincou.

Refira-se que nas partidas que fez com o Desportivo das Aves, o Vitória de Setúbal venceu 1-0, no Estádio do Bonfim, na 14.ª jornada, e, mais recentemente, a 8 de julho, perdeu 1-0 em Vila das Aves, em jogo da 31.ª jornada.

Apesar de o Vitória de Setúbal estar há 14 jornadas sem vencer e vir de seis derrotas consecutivas, Paulo Gomes está otimista em relação ao futuro. «A equipa está unida. Os objetivos e o foco são comuns. Estamos todos a trabalhar no mesmo sentido e estamos todos confiantes de que, internamente, vamos conseguir o nosso objetivo ainda antes do que é pensável», referiu ainda.

Vitória de Setúbal (17.º classificado), Portimonense (16.º) e Tondela (15.º) seguem na classificação com 30 pontos. Na luta pela permanência estão também ainda Belenenses (14.º, com 32 pontos) e o Paços de Ferreira (13.º, com 35). O Desportivo das Aves, 18.º, com apenas 17 pontos, já viu consumada a descida de divisão.