O Vitória Setúbal arrancou esta quinta-feira os trabalhos de preparação para a nova temporada, com testes à covid-19, e o presidente Paulo Gomes, em conferência de imprensa, anunciou que está convencido que a equipa vai continuar na I Liga. Caso se confirme a despromoção ao Campeonato Nacional de Seniores, o dirigente fala numa «catástrofe» para o clube histórico do Bonfim.

«O Vitória arrancou hoje os seus trabalhos para o início da época, hoje estamos a fazer testes à covid-19, amanhã vamos fazer os testes médicos e segunda-feira arrancamos com os treinos. Como é normal, estamos a preparar-nos para começar o campeonato na I Liga, é esse o nosso lugar, foi em campo que o conquistámos», começou por anunciar.

O clube foi despromovido por não cumprir os pressupostos financeiros da Liga, mas avançou com uma providência cautelar para tentar travar o processo. «Entrou no início da semana, neste momento está a ser formado o conselho de árbitros para que, o mais rapidamente possível, possa sair a decisão, que será suspender todo este processo e estarmos no sorteio no dia 28», prosseguiu.

A verdade é que o histórico clube passa por um momento de enorme incerteza e ainda nem tem treinador para a nova época. «Não é tão fácil fazer uma época como esta. Temos muitas pessoas que estão apalavradas connosco, pessoas com quem contamos para fazerem parte dos quadros do Vitória na próxima época. Estamos a adiar um pouco para que a decisão seja tomada. Isto envolve verbas e valores e não posso estar a prejudicar o clube de uma forma tão massiva. Temos conversações com o futuro treinador do Vitória e sobre os jogadores que irão constituir o plantel», explicou.

Os treinos começam já na segunda-feira, mas ainda sem o novo treinador. «Temos uma estrutura técnica residente. É com essa estrutura que vamos arrancar, mas será por poucos duas. Estes treinos não terão ainda a componente tática porque estamos a arrancar a época. Mas vamos começar já para que os jogadores não se atrasem na preparação. Estamos a tratar de um treinador para a I Liga», insistiu.

O plantel também ainda não sabe que competição vai disputar esta época. «Já falei com eles todos, estão à espera da decisão, mas estão tranquilos, deram tudo em campo e nós fizemos tudo o que era necessário para reverter a situação. Estamos à espera de uma decisão na próxima semana», contou.

«Convite ao Portimonense foi um erro»

Paulo Gomes assume que o Vitória passa por dificuldades, mas garante que está a tentar contorná-las. «Não somos um clube perfeito. O Vitória vem de algumas dificuldades nos anos anteriores. O Vitória não é só um clube de futebol, tem diversas modalidades, tem um bingo e tem uma série de empregados que trabalham no clube há muitos anos. O Vitória quando se priva de receitas faz uma coisa que é simples: a SAD ajuda o clube. Os ordenados dos sub-23 não estão totalmente em dia, mas não tem o desfasamento que se tem falado. Estamos a gerir todas as receitas que temos para pagamentos de salários», garantiu.

Uma decisão que resultasse na despromoção do clube seria uma «catástrofe» para Paulo Gomes. «Uma decisão que nos colocasse no CNS será uma catástrofe, não só em termos de uma região, de uma área que o Vitória representa, como também de um cube que brota futebol, as pessoas não dormem em Setúbal. Seria muito complicado. Mas mesmo assim estou a criar as saídas necessárias para esse problema», destacou.

A verdade é que a Liga já convidou o Portimonense, penúltimo classificado na última época, a jogar na I Liga. «Esse é um dos erros formais. A Liga não decidiu, não houve deliberação da decisão. Se já era um erro dizer que o Vitória descia de divisão, ainda piorou o erro convidando o Portimonense», comentou ainda.