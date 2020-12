As eleições para os órgãos sociais do Vitória de Setúbal foram novamente reagendadas, regressando à data inicial, de 28 de dezembro, segundo informou o presidente da Mesa da Assembleia Geral, Nuno Soares.

«A votação decorrerá no bingo e noutros locais do estádio do Bonfim, de modo a cumprir as regras da DGS [Direção-Geral da Saúde], no dia 28/12/2020, entre às 09:00 e as 21:00», indica o Vitória de Setúbal em comunicado.

A reposição da data para 28 de dezembro acontece depois de, no domingo, o presidente da MAG ter anunciado o ato eleitoral para o dia 22, retificando agora para seis dias depois, sem mais justificações.

Na nota publicada na página do clube, Nuno Soares redefine também o prazo para entrega de candidaturas, que deixa de ser o dia 15 de dezembro e passa para a segunda-feira de 21 de dezembro até às 18h00.