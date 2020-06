O Vitória Setúbal anunciou esta sexta-feira uma parceria com o Kartódromo Internacional de Palmela (KIP), que culminará com a construção de um Centro de Treinos para a equipa sadina. O projeto contempla a construção de um relvado natural com medidas oficiais e espaços adjacente para treinos técnicos, bem como uma estrutura de apoio, com balneários, ginásio e outras áreas necessárias ao trabalho diário da estrutura profissional.

O protocolo entre as duas entidades foi assinado exta sexta-feira no Estádio do Bonfim, pelo Presidente Paulo Gomes, pelo Vice-presidente Sérgio Casal e pelos responsáveis do KIP, Ana Barroso e João Barroso.

«O Kartódromo é um parceiro muito importante para nós. Não tenho dúvidas de que este é um dos maiores passos desde que chegámos ao Vitória. Face às conhecidas lacunas existentes nas infraestruturas que possam dar suporte à estrutura profissional, este é um acontecimento muito importante para nós, pois vai permitir-nos construir o nosso complexo de treinos. Este novo espaço irá dar-nos outras possibilidades, poupando assim o relvado do nosso estádio», explicou o presidente Paulo Gomes.

O início das obras já arrancou e é expectável que a sua conclusão e respetiva inauguração aconteçam no decorrer da próxima temporada desportiva.