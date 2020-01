O Vitória de Setúbal já avançou com um pedido de adiamento do jogo com o Sporting previsto para o próximo sábado, na sequência do surto gripal que está a afetar boa parte do plantel comandado por Júlio Velázquez.

O pedido foi formalizado depois da equipa técnica ter decidido voltar a cancelar o treino que estava previsto para esta quinta-feira, depois do surgimento de quatro novos casos de gripe na equipa.

O clube decidiu, entretanto, proceder à esterilização do balneário e das zonas utilizadas pelos jogadores no Estádio do Bonfim e decidiu formalizar o pedido de adiamento do jogo da 16.ª jornada que estava marcado para as 20h30 de sábado.