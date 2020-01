O Vitória de Setúbal cancelou o treino que tinha previsto para esta quinta-feira devido ao estado de saúde de alguns jogadores, numa altura em que boa parte do plantel sadino debate-se com um surto gripal. A direção do clube vai agora reunir-se para decidir se avança com um pedido de adiamento do jogo com o Sporting que estava previsto para sábado.

O plantel tinha folgado na segunda-feira e na terça-feira fez apenas trabalho de ginásio, mas os jogadores de Julio Velázquez já não trabalham há dois dias.

O grupo já estava limitado devido a vários casos de gripe, mas esta quinta-feira surgiram mais quatro casos com o mesmo síndroma e o clube decidiu proceder à esterilização do balneário e das zonas frequentadas pelos jogadores.

Segundo o calendário da Liga, o Vitória recebe o Sporting, em jogo da 16.ª jornada da Liga, às 20h30 do próximo sábado.