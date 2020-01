O ex-vice-presidente Paulo Gomes, líder da lista D, foi eleito presidente do Vitória de Setúbal, na última madrugada, para o mandato 2020-2023, com um total de 875 votos.

O empresário de 50 anos foi o mais votado das cinco listas candidatas, destronando da liderança Vítor Hugo Valente, da lista E, que foi segundo com 731 votos.

No total de 2.384 votos apurados no pavilhão Antoine Velge, José Dias Mendes (lista C), com 332 votos, Pedro Gaiveo Luzio (B), com 246, e Chumbita Nunes (A), com 181, ocuparam as posições seguintes.

No sufrágio mais concorrido do emblema sadino no século XXI [o máximo anterior tinha acontecido nas eleições de 2003 em que foram contabilizados 2000 votos], registaram-se oito votos brancos e 11 nulos.

Depois de encerradas as urnas, a festa do triunfo fez-se ainda antes de Cardoso Ferreira, presidente da mesa da assembleia geral, ter anunciado o resultado das votações. Já conhecedores da votação final, Paulo Gomes e os restantes elementos da sua lista eleitos para os órgãos sociais entraram no recinto a festejar o êxito.

Paulo Gomes, que a 18 de dezembro de 2019 se tinha demitido com outros quatro elementos da direção, decisão que fez a presidência de Vítor Hugo Valente perder o quórum, obrigando à realização de eleições nos trinta dias seguintes, é empossado segunda-feira no Bonfim, pelas 18h00.

No discurso aos associados presentes no pavilhão Antoine Velge, Paulo Gomes deixou a promessa de trabalhar arduamente com a sua equipa em prol do clube. «Esta equipa promete trabalho já a partir de segunda-feira e a partir daí vamos à luta todos os dias. Já hoje estaremos no Jamor a apoiar a equipa no jogo com o Belenenses», sublinhou.

O novo presidente do Vitória de Setúbal dedicou a triunfo nas eleições ao seu pai Manuel Gomes, de 81 anos, que faleceu na madrugada de quarta-feira. «Esta vitória não podia ser dedicada a outra pessoa que não o meu pai. Tenho a certeza que neste momento está orgulhoso em paz», disse emocionado.