O Vitória de Setúbal recorreu às redes sociais para anunciar que, por motivos de segurança, não vai permitir a entrada de adereços alusivos ao Benfica nas bancadas centrais do Estádio do Bonfim no jogo que está previsto para este sábado.

Uma medida que o clube sadino já tem adotado noutros jogos, incluindo com o Sporting e FC Porto.

«Por razões de segurança, à semelhança dos últimos jogos, não serão permitidos adereços alusivos à equipa visitante nas bancadas centrais nascente e poente do Estádio do Bonfim», escreveu o Vitória na sua página de Facebook, apelando à «compreensão» de todos.