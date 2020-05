Depois dos resultados negativos nos testes realizados à Covid-19 no final da semana passada, a equipa do V. Setúbal regressou esta segunda-feira aos trabalhos no Estádio do Bonfim.

Os 27 jogadores da equipa sadina estiveram divididos por quatro grupos (três de sete elementos e um de seis) compreendidos entre as 09h00 e as 14h00 e foi medida a temperatura a cada jogador antes de participar na sessão.

À agência Lusa, fonte do V. Setúbal informou que também todo o material utilizado no treino foi devidamente desinfetado antes e depois de cada uma das quatro sessões. (nota: a fotografia de capa é de um treino em dezembro de 2019)