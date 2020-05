O Vitória de Setúbal renovou contrato com João Tomaz até 2022, informou o clube.



O médio de 20 anos, que foi um dos elementos em destaque no conjunto de sub-23, está no Bonfim desde 2015 e é visto como uma das maiores promessas dos sadinos. O jogador vai, inclusive, fazer a pré-época com a equipa principal no próximo ano.

«Esta renovação traduz-se num duplo sentimento. Ao mesmo tempo que sinto que é um objetivo e um dever cumprido pelo meu empenho e dedicação, também sinto que isso se reflete no reconhecimento da direção do clube, que acredita no meu trabalho. Por isso, devo o meu agradecimento, na certeza de que não irei desiludir nem desperdiçar esta oportunidade», referiu, citado pelo site do Vitória.