O Estádio do Bonfim é um dos recintos que ainda carecem de autorização da Direção-Geral da Saúde para receber jogos da Liga, mas o V. Setúbal mantém plena confiança de que poderá jogar em casa.

Ao Maisfutebol, fonte oficial do emblema sadino informou que o clube vai corrigir ainda esta quarta-feira os pontos sinalizados pelos técnicos.

Tratam-se de detalhes relacionados com sinalética, autocolantes e circuitos de acessos, necessários para garantir a máxima segurança das equipas e restantes agentes desportivos, e as correções serão enviadas à DGS até ao final do dia.

Nos próximos dias os estádios que ainda não preenchem os requisitos para acolher jogos da Liga serão alvo de novas vistorias da parte das autoridades de saúde.