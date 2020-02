João Meira, central do Vitória de Setúbal, saiu de maca aos 88 minutos com suspeitas de uma fratura no nariz, foi fazer um raio-X ao Hospital de Portimão, levou três pontos e ainda foi a tempo de regressar a casa com a equipa.

O defesa tinha saído muito mal-tratrado do campo depois de ter sido atingido pelo companheiro Sílvio no nariz. Sem conseguir estancar o sangue que jorrava do nariz, o defesa teve mesmo que deixar o campo de maca, substituído por Leandrinho.

Foi encaminhado para o hospital, fez um raio-x que não revelou qualquer fratura, mas ainda assim teve de ser suturado com três pontos. O central ainda foi a tempo de apanhar «boleia» dos companheiros, no regresso ao Bonfim.