Carlos Cardoso, figura emblemática do Vitória de Setúbal, faleceu este sábado, aos 80 anos.

Antigo jogador, capitão e treinador, Carlos Cardoso deu a cara pelo clube do Bonfim ao longo de mais de meio século. Como jogador, fez toda a carreira no Vitória, de 1964 a 1977, com destaque para a conquista de uma Taça de Portugal (1966/67).

Já como treinador, assumiu o comando da equipa sadina várias vezes ao longo da carreira, a última vez na temporada de 2008/09. «Uma das figuras mais emblemáticas da história do Vitória. Capitão, treinador e referência do clube», escreve o clube sadino numa nota publicada nas redes sociais.

Além do Vitória, Carlos Cardoso também treinou o Elvas que também publicou uma nota de pesar. «Carlos Cardoso orientou em três momentos o nosso clube e teve o seu ponto alto com a subida à 1ª Divisão Nacional, na época de 1986/87», destacou o clube alentejano.

Carlos Cardoso, nascido em 1944, iria completar 81 anos na próxima segunda-feira.