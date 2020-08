A presidente da Câmara Municipal de Setúbal lamentou «profundamente» a rejeição do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) à providência cautelar do V. Setúbal, que dita a descida do clube ao Campeonato de Portugal, pela desclassificação das ligas profissionais de futebol.

«Como sempre tem acontecido, e já o voltámos a demonstrar muito recentemente, continuaremos ao lado do clube para apoiar na procura das melhores soluções que assegurem a sua viabilidade futura», escreveu Maria das Dores Meira, através da rede social Facebook, lembrando que o clube «é um verdadeiro símbolo da cidade».

O TAD rejeitou, esta quinta-feira, a providência cautelar do emblema sadino, pelo não licenciamento na I Liga de futebol, pelo que o Portimonense vai integrar a edição 2020/2021 do principal campeonato.

A Comissão de Auditoria da Liga Portuguesa de Futebol Profissional reprovou os processos de licenciamento do clube, que tinha terminado 2019/2020 no 16.º lugar, acima da zona de descida.

O clube recorrera da decisão para o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que se declarou incompetente para apreciar o recurso e remeteu o processo para o TAD, que anunciou agora a rejeição do recurso.

Na primeira reação, o presidente do V. Setúbal, Paulo Gomes, disse acreditar que o clube vai ter razão, «pode é não acontecer em tempo útil».