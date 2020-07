Hildeberto Pereira vai deixar o Vitória de Setúbal e está a caminho do Kunshan, da China. O Maisfutebol sabe que o negócio está muito bem encaminhado e que deve ser oficializado em breve.

Ora, esta é uma transferência que renderá aos cofres sadinos cerca de 900 mil euros, de acordo com o que nosso jornal apurou. Um valor importante para as contas financeiras do clube sadino.

De resto, Berto já deixou uma mensagem de despedida do emblema setubalense nas redes sociais. «Obrigado por tudo, Vitória de Setúbal. Foi um prazer», escreveu.

Hildeberto Pereira chegou ao Vitória no verão de 2018. Em duas temporadas, somou 60 jogos e oito golos. Aos 24 anos, o extremo segue agora para o Kunshan, clube da segunda divisão chinesa e que está sediado em Jiangsu.