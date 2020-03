Paulo Gomes, presidente do V. Setúbal, congratulou-se com o facto de o emblema sadino estar «na linha da frente» do combate à propagação do vírus do Covid-19.

Numa mensagem, o dirigente frisou que o clube está à disposição das autoridades. «O Pavilhão Antoine Velge já se encontra, desde o início, no Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, e o Estádio do Bonfim, juntamente com a Várzea, também consta no Plano de evacuação da Cidade de Setúbal como áreas de concentração de pessoas. O Vitória FC irá, se necessário, montar equipas para que na vertente social, juntamente com as entidades competentes e Câmara Municipal de Setúbal, possa estar no terreno e apoiar os setubalenses», pode ler-se.

Paulo Gomes disse ainda que o V. Setúbal foi rápido a adotar as medidas de prevenção necessárias para preservar a saúde dos funcionários. «Parámos de imediato os treinos no futebol profissional, futebol formação e modalidades, em função dos comunicados das respetivas federações. Em consequência disso, decidimos fechar todos os serviços, mantendo apenas quadros mínimos na manutenção, nomeadamente para trabalhos como o tratamento dos relvados. Para encerramento do Bingo, pedimos de imediato autorização à Inspeção Geral de Jogos/Turismo de Portugal, e fechámos as suas portas assim que esta foi dada.»

O presidente do clube de Setúbal garantiu que não há casos positivos entre os atletas, que estão de quarentena e a cumprir os planos de treinos que lhes foram elaborados pelas equipas técnica.

«No caso da equipa profissional, com a aquisição de materiais de treino e contribuição de um ginásio local, apetrechámos as casas dos jogadores para um melhor desempenho do plano traçado pela equipa técnica liderada por Julio Velázquez», revelou.

Paulo Gomes está, à semelhança da restante estrutura diretiva, a trabalhar em casa e assumiu uma «preocupação acrescida dos movimentos de tesouraria, face à interrupção das receitas correntes».

«Quero deixar uma mensagem de esperança e de união neste momento difícil, mas com a certeza de que a família vitoriana e os setubalenses estarão na linha da frente no combate a esta pandemia, executando todas as normas que estão aí à vista de todos», concluiu na mensagem.