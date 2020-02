O presidente do V. Setúbal afirmou-se «perplexo» com as declarações de Giorgi Makaridze após o jogo com o Portimonense.

«Fiquei totalmente perplexo e surpreendido com as palavras do jogador e abordei-o de imediato no sentido de perceber o que tinha acabado de acontecer», pode ler-se no primeiro de cinco pontos de uma nota enviada por Paulo Gomes às redações.

«O mesmo sentimento foi partilhado por todos os seus companheiros de equipa e restante estrutura do futebol profissional, que não se reveem naquele tipo de declarações. Tratou-se de uma situação pessoal, muito infeliz, fora do tempo indicado e sem o mínimo sentido», escreveu ainda.

O presidente do V. Setúbal terminou a nota referindo que o clube respeita todos os clubes de igual forma e que o jogador já se «retratou junto dos companheiros, staff e Dieção, assumindo as responsabilidades pelo ato irrefletido».

Makaridze já publicou nas redes sociais um pedido de desculpas.