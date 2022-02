Filipe Moreira é o novo treinador do Vitória de Setúbal, tendo o clube sadino chegado a acordo com o treinador de 57 anos até final da presente época, apurou o Maisfutebol.

Depois de ter saído do comando técnico do Lusitânia de Lourosa no início deste mês, Filipe Moreira assume nova equipa na Liga 3, desta feita na série B. Sucede a Pedro Gandaio, que está de saída depois da derrota de sábado ante o Torreense.

Moreira é o terceiro treinador do Vitória em 2021/2022, numa temporada que começou com Toni Pereira.

Com passagens, entre outros, pelo Olhanense, Vilafranquense, AD Sanjoanense, Marinhense, Sertanense, Mafra, Académico de Viseu, Tondela, Sp. Covilhã, Oriental, Nacional, Santa Clara ou Portimonense, Filipe Moreira conhece agora um novo clube numa longa carreira que já leva quase 40 anos.

O Vitória é o atual quarto classificado da série B da Liga 3, com 30 pontos, estando por isso, atualmente, em zona de acesso à fase de subida à II Liga.