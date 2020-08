A Liga emitiu um comunicado no qual garante estar dentro dos prazos regulamentares para apreciação do recurso do V. Setúbal relativo à exclusão das competições profissionais.

«No prazo de três dias uteis após o recebimento das oposições dos interessados, a Liga Portugal sustenta a sua decisão, organiza o processo e remete-o ao Presidente do Conselho de Justiça (da FPF) conforme n.º 4. Assim, dúvidas não restam que a Liga Portugal está dentro dos prazos regulamentares para apreciar e enviar o recurso do Vitória Futebol Clube», refere a nota.

Recorde-se que o V. Setúbal formalizou na segunda-feira o recurso. No dia seguinte, informa a Liga, foram citados Portimonense Cova da Piedade e Casa Pia, terceiros interessados no processo, que receberam três dias úteis para se pronunciarem quanto aos argumentos apresentados pelos sadinos.