Esta segunda-feira, o V. Setúbal foi obrigado a contactar as autoridades devido a um furto de 20 mil euros no cofre do Estádio do Bonfim. Estes valores correspondiam ao montante da receita de bilheteira (1210 espectadores) do último jogo, no domingo, frente à Associação Desportiva Samouquense.

A Polícia de Segurança Pública e Criminal dirigiu-se ao local para apurar e recolher provas, segundo informou o Presidente da Comissão de gestão dos sadinos, Carlos Silva.

«Há suspeitos. Terá sido alguém que sabia onde estava o dinheiro, porque quem entrou foi direto ao local, sem arrombar portas», disse Carlos Silva, escusando-se dar mais informações.

O V. Setúbal é atualmente o líder da II divisão distrital de Setúbal, com 41 pontos, em 16 jornadas.