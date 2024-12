Os sócios do Vitória de Setúbal aprovaram a proposta de aquisição de duas parcelas de terreno, a destacar do Complexo Desportivo do Bonfim em Assembleia Geral (AG).

O negócio, que foi aprovado com 179 votos a favor, 36 contra, um nulo e oito em branco, prevê a alienação de bens imóveis (topos norte e sul do estádio) e «permite assegurar o cumprimento do plano de recuperação (PIRE) recentemente aprovado pelos credores do clube».

«A aprovação por parte dos associados reveste-se de uma importância essencial. Sem a aprovação, o clube não teria condições para cumprir o plano de recuperação que será implementado, o que inevitavelmente conduziria à sua liquidação e extinção», explicou, nesta terça-feira, David Leonardo, presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) dos vitorianos.

Após a apresentação e discussão do projeto imobiliário para os terrenos do Complexo Desportivo do Bonfim e a respetiva votação, o líder da MAG frisou que há ainda etapas a cumprir para a concretização do projeto urbanístico residencial.

«Está tudo sujeito a licenciamento camarário. Estamos certos de que a Câmara Municipal de Setúbal irá assegurar que o superior interesse do Vitória será conjugado com a defesa da malha urbana e as pretensões do adquirente», acrescentou.

Nesta AG foram ainda aprovados o relatório de gestão e contas do exercício de 2023 e o orçamento de receitas e despesas elaborado pela Comissão de Gestão para o ano de 2025.

O Vitória, cuja equipa de futebol compete na segunda divisão distrital da associação de Setúbal, é liderado por uma Comissão de Gestão, depois de nenhuma lista se ter apresentado às eleições para os órgãos sociais.