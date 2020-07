Lito Vidigal é o novo treinador do V. Setúbl, como o Maisfutebol já tinha avançado no domingo à noite. O técnico foi esta segunda-feira apresentado ao plantel e, apesar de ainda não ter sido oficializado, já vai integrou a comitiva que viajou esta manhã para a Lousada, onde a equipa vai ficar até ao jogo com o Desportivo das Aves, de quarta-feira.

O técnico de 50 anos tem quatro jornadas para garantir a salvação dos sadinos, sendo que a equipa de Setúbal tem 30 pontos, mais três que o Portimonense, que é o primeiro clube abaixo da linha de água.

O jogo frente ao Desp. Aves marca o regresso de Lito ao V. Setúbal, um ano e meio depois de ter abandonado a equipa, após uma derrota por 2-1, curiosamente no mesmo estádio que marca o seu regresso ao clube.

O treinador será o quarto a assumir os destinos da equipa nesta temporada: Sandro Mendes esteve entre a primeira e oitava jornada, Albert Meyong entre a nona e 11.ª e, mais recentemente, na 30.ª, de forma interina, e Julio Velázquez fê-lo entre a 12.ª e 29.ª.