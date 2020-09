Depois de Sílvio já esta quinta-feira, Artur Jorge também anunciou a despedida do V. Setúbal, equipa onde estava desde o verão de 2018.

«Juntos vivemos momentos inesquecíveis. Eu, os meus companheiros e a tua família do Bonfim lutámos por ti até ao último segundo. Superamo-nos, fizemos do impossível possível e fizemos da nossa raça a nossa principal arma para te defender. Não tenho palavras que possam atenuar este desfecho. Nós não merecíamos. Tu não merecias», escreveu o defesa nas redes sociais.

Uma mensagem sentida, dedicada ao clube pelo qual alinhou em 57 partidas oficiais, e com os olhos postos no futuro. «Mas, agora, mais do que lamentar, temos de nos unir. E eu, esteja onde estiver, porque estou certo que compreendem que sempre honrei o meu compromisso com o clube, mas que preciso de continuar a fazer o meu caminho, estarei contigo. A torcer da mesma forma pelo teu sucesso, a acreditar na tua rápida ascensão, porque o sonho de muitos, é a tua realidade. Tu és centenário, tu conquistaste Portugal, tu agigantaste-te perante tubarões europeus, tu não és grande, tu és Enorme. E vais voltar. Mais forte do que nunca. Com a cidade a teu lado e com mais cem anos de glória.»

Artur Jorge despediu-se com um «até já».

Recorde-se que o V. Setúbal foi despromovido para o terceiro escalão depois de não preencher os pressupostos necessários para validar a inscrição nas competições profissionais para 2020/21.