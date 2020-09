O lateral Sílvio anunciou esta quinta-feira o adeus ao V. Setúbal, clube que representou na última época e meia e que caiu diretamente do principal escalão para o Campeonato de Portugal devido a incumprimentos no processo de licenciamento para competir nas competições profissionais.

«Que pena que eu tenho de me despedir de ti desta forma. Um clube que tanto me deu. Um clube que me acolheu como se de um filho de Setúbal se tratasse. Um clube que acreditou em mim quando mais nenhum o fez», começou por escrever uma mensagem emocionada que publicou no Instagram.

«Espero ter retribuído esse carinho e essa confiança tanto dentro como fora do campo. Levarei para sempre o Vitória no coração e serei para sempre mais um adepto a torcer pelo seu sucesso. Um grande abraço a todos os vitorianos e muita força neste momento tão difícil», acrescentou.

Recorde-se que Sílvio estava no V. Setúbal desde dezembro de 2018. Quando chegou ao sadinos estava sem clube há vários meses. Em março deste ano tinha renovado contrato até 2022, mas a queda do clube dos campeonatos profissionais precipitou a saída do internacional português.