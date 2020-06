O V. Setúbal iniciou os trabalhos de conservação, recuperação e catalogação de milhares de troféus, bem como de um acervo documental considerável.

Para isso, o emblema sadino criou uma sala com mais de 100 metros quadrados, que reúne as condições ideais para acomodar uma parte importante do património histórico do clube, antes de este transmitar para o futuro museu Josué Monteiro quando for construído.

O V. Setúbal informa que 708 dos troféus já foram inventariados e conservados ao abrigo de um protocolo estabelecido com a autarquia de Setúbal em 2011 e que o clube quer reativar para dar continuidade a este trabalho.