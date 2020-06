O treinador do Vitória de Setúbal, Julio Velázquez, garantiu esta terça-feira que a única ambição dos sadinos para o que resta da temporada é vencer todos os jogos.

No lançamento do jogo frente ao Santa Clara, o técnico espanhol frisou que quer deixar os adeptos orgulhosos da prestação da equipa.

«Não falamos se temos de conseguir no final 29, 30, 31 ou 34 pontos. Fazemos tudo em cada semana para ganhar, jogando em casa ou fora, é essa a nossa única ambição. Vamos jogar pelos adeptos, que, neste período de muita dificuldade, têm de ficar em casa. Queremos que fiquem orgulhosos de nós, por isso, vamos tentar conseguir o máximo de pontos possíveis. No final, veremos como terminamos na tabela», disse, citado pela Lusa.

«Faltam nove jornadas e vamos sempre jogar para ganhar. Focamo-nos a 100% no adversário que temos agora, o Santa Clara. Depois de o árbitro apitar para o final do jogo, pensaremos no Boavista. No final, veremos quantos pontos conseguimos», prosseguiu.

Velázquez deixou elogios ainda ao Santa Clara: «Enfrentamos uma boa equipa, que conseguiu um bom resultado contra o Braga. É uma equipa com qualidade, muito vertical, bem organizada e muito bem trabalhada. O nosso foco é tentar minimizar os pontos fortes do adversário, sobretudo, focando-nos em nós.»

«O Santa Clara está a fazer uma boa época, tal como nós. Cada um com as suas possibilidades, com o seu plantel e os seus objetivos. É uma equipa muito similar à nossa. Acho que as duas equipas estão a fazer uma época muito boa. O jogo de amanhã [quarta-feira] vai ser muito difícil, mas temos a confiança a 100 por cento», atirou.

O Vitória de Setúbal defronta esta quarta-feira o Santa Clara, em casa, a partir das 17h00. A partida realiza-se no Estádio do Bonfim.