O presidente do Vitória de Setúbal, Vítor Hugo Valente, foi esta quinta-feira insultado e agredido em Setúbal por um empresário de futebol da cidade. A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã e fonte do clube confirmou os factos à TVI e ao Maisfutebol, revelando que o incidente aconteceu quando o dirigente saía de uma reunião e se dirigia para o carro. O agressor chegou junto dele, empurrou-o e agrediu-o.

Segundo a mesma fonte a agressão está relacionada com uma conferência de imprensa do presidente do Vitória para reagir a uma reportagem do Correio da Manhã que adiantou que as autoridades estariam a investigar a existência de avultadas quantias de dinheiro vivo na SAD.

O líder do emblema sadino adiantou na altura que vai avançar com queixas-crime contra três intervenientes na reportagem: o antigo vice-presidente da SAD, Pedro Gaiveo Luzio, e os empresários Paulo Teixeira e Paulo Rodrigues. E terá sido este último o agressor, referindo-se na altura ao processo judicial que o presidente tinha garantido que ia acionar contra o mesmo.

O incidente ocorreu na avenida Luísa Todi, a mais importante artéria de Setúbal, e o agressor pôs-se em fuga em seguida, tendo o dirigente sido hospitalizado.

Vítor Hugo Valente teve entretanto alta, já está em casa, e vai apresentar queixa policial durante a tarde.